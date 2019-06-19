港股格局：唔知彈幾耐　散戶穩陣為上

港股曾大升超過700點，近期罕見，散戶們又點睇呢？



陳先生話：「最近股市上上落落，我都只係打算進行少量投資，買入耀才證券(01428)賺3%都放啦。另外，自己都有買建設銀行(00939)，打算除淨前就放，不會等派息。暫時都買國企同銀行股爲主，感覺穩陣啲。中長綫就看好美瑞健康國際(02327)和日清食品(01475)，不過都會看埋中美貿易談判如何再決定。」



散戶Anlou話：「短時間都不會入市住，畢竟現時港股受中美貿易戰及香港政局影響，市場波幅太大，就算港股急升700點都係反彈，不會持久。不過就睇好舜宇光學(02382)，會考慮趁低吸納。」



散戶James表示：「依家個市處於技術性反彈，亦有機會出現牛市，之前買落中國平安(02318)和騰訊控股(00700)都不會放，會等到兩國元首G20會面之後再觀乎市況而決定。」



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