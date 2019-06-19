港股格局：沈慶洪指升得太急　小心回調！

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，中美兩國領導人曾通電話的消息，令市場憧憬兩國重啟貿易談判，港股周三(19日)跟隨外圍開高，投資者接下來要密切留意談判進展。



他指出，雖然中美元首暫定在G20峰會期間見面，但仍有可能存在變數，美國總統特朗普反覆無常，之前與北韓領導人金正恩見面亦曾不歡而散，前車可鑑。



在G20峰會舉行之前，他預計大市氣氛可望改善，恒指阻力位在28,500點，支持位則在27,600點，但今日借勢衝高的股份升得太急，目前買入有摸頂風險。若中美元首見面後，在解決貿易戰方面仍未有成果，相關股份恐大幅回調，因始終涉及政治因素，難以作預測，投資者宜待方向明確才入市。



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