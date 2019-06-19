鷹君爭產案：羅老太已申請上訴

鷹君集團(00041)創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君(羅老太)控告滙豐國際信託(下稱受託人)一案，在5月尾羅老太一方被判敗訴。《東網》記者向羅老太公關查詢，發言人指，代表羅老太的律師已於周二(18日)下午向法院申請上訴和提交有關上訴文件。



羅老太是在2016年尾入稟高等法院，要求撤換受託人，以及要受託人賠償因未能執行她一連串指示而導致的損失。案件在2018年正式審訊，並於今年3月審結。



案件令外界關注到鷹君羅氏家族出現爭產風波，其中羅氏家族已分成兩大派系，一方以羅老太為首，要向受託人取回資產，支持她提告的有孻仔羅啟瑞、二子羅旭瑞、二女羅鴻鏇。另一方則以鷹君主席、羅家三子羅嘉瑞為首，成員包括羅家四子羅康瑞、五子羅鷹瑞等。



其中羅嘉瑞在5月判決當晚曾發聲明，表示「尊重法庭裁決，希望事件告一段落，母親能盡快回家團聚，一家人和諧融洽」。



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