傳油組幾近敲定部長級會議日期　油價做好

外電報道，石油輸出國組織成員國與盟國(OPEC+)接近同意在7月1日至2日，於維也納召開部長級會議，這將結束有關他們何時開會討論下半年產量政策的爭議。國際油價做好，布油在亞洲市曾升上62.55美元，紐油高見54.38美元。



消息透露，OPEC主席、委內瑞拉石油部長Manuel Quevedo提出妥協方案，成員國接近就新的會議時間達成一致。



擁有全球逾一半原油產量的OPEC+已就部長級會議的召開時間爭持達1個月，無法在減產協議到期前幾周就開會時間達成協議。



這是第3次提出部長級會議時間建議，俄羅斯最初提議將會議日期由6月份推遲至7月份。



開會日期的分歧在開始時只屬安排上的問題，但迅速升級為外交爭端，令區域競爭對手沙特阿拉伯和伊朗對峙不下。沙特和美國指摘伊朗於6月13日襲擊霍爾木茲海峽附近的兩艘油輪，伊朗隨即否認，引發更廣泛的地緣政治對抗。



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