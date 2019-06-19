瑞銀利用「機械人」協助處理衍生品和基金交易

外電報道，瑞銀集團正進一步發展自動交易業務，開始讓「機械人」處理與企業債相關的衍生品和交易所交易基金。



瑞銀投資級債務交易主管Gary Rapp表示，可能會使用在經常交易的基金和信用衍生品。該行去年向BlueCrest Capital Management挖角的宏觀交易員Colin Stewart，會主理相關產品交易。



瑞銀去年推出投資級公司債券自動交易。在初期，集中在較小額的交易上，這些交易本身對於華爾街公司而言，可能不如大宗交易般有利可圖。合併後，此類交易可以提高交易量，並可望促使很多經紀商將交易自動化。



Rapp指出，現在希望能夠使用ETF和指數信用衍生品作快速買賣。據Greenwich Associates的研究，59%的機構投資者表示近年增加債券ETF的使用，超過一半使用至少4種不同的基金；愈來愈多客戶依賴這些工具，一切將變得更整合。



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