貿戰升級：特朗普指中美將於G20舉行「長時間會議」

外電報道，中美元首將於二十國集團(G20)峰會會晤，美國總統特朗普在Twitter發文指，與中國國家主席習近平進行了非常好的電話交談，並將於6月28至29日在日本大阪舉行的G20峰會與他舉行一次「長時間會議」。



特朗普表示，「會議很可能會順利進行，中國希望達成協議，事情發展正如我預期的那樣。」



另外，特朗普在2020年連任競選集會表示，將與中國達成一項公平的協議，否則索性沒有協議，「我們到時候看吧」。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。