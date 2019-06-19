港元拆息︰1個月期跌至2.43厘

2019年06月19日 11:19
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至1.63厘；1星期拆息回軟至1.88厘；與樓按相關的1個月期回落至2.43厘；3個月期為2.39厘。

    19/6/2019
    隔夜 1.63268厘
    1星期 1.88036厘
    2星期 2.52643厘
    1個月 2.43357厘
    2個月 2.39250厘
    3個月 2.39214厘
    6個月 2.36143厘
    12個月 2.38750厘

    18/6/2019
    隔夜 1.48071厘
    1星期 1.91786厘
    2星期 2.51143厘
    1個月 2.45563厘
    2個月 2.40464厘
    3個月 2.40696厘
    6個月 2.36357厘
    12個月 2.38522厘

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