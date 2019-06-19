人民幣Hibor：隔夜息升至2.53厘 在岸價報6.89
2019年06月19日 11:58
東網電視更多新聞短片
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至2.53厘；1星期拆息報2.8厘，2星期、1、2、3、6及12個月拆息介乎3.08至3.47厘。
19/6/2019
隔夜 2.53150厘
1星期 2.80217厘
2星期 3.08633厘
1個月 3.17600厘
2個月 3.23800厘
3個月 3.27633厘
6個月 3.36217厘
12個月 3.47933厘
18/6/2019
隔夜 2.24050厘
1星期 2.54150厘
2星期 2.91133厘
1個月 3.10417厘
2個月 3.20617厘
3個月 3.26467厘
6個月 3.34617厘
12個月 3.47133厘
人民幣兌美元反覆回軟，離岸人民幣(CNH)由6.8930，回落至6.9092，最新報6.9068；在岸人民幣(CNY)則由6.8922，回軟至6.9110，最新報6.8986。
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
http://bit.ly/2sLtGDm
－－－－－－
立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。