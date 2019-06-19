人民幣Hibor：隔夜息升至2.53厘　在岸價報6.89

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至2.53厘；1星期拆息報2.8厘，2星期、1、2、3、6及12個月拆息介乎3.08至3.47厘。



19/6/2019

隔夜 2.53150厘

1星期 2.80217厘

2星期 3.08633厘

1個月 3.17600厘

2個月 3.23800厘

3個月 3.27633厘

6個月 3.36217厘

12個月 3.47933厘



18/6/2019

隔夜 2.24050厘

1星期 2.54150厘

2星期 2.91133厘

1個月 3.10417厘

2個月 3.20617厘

3個月 3.26467厘

6個月 3.34617厘

12個月 3.47133厘



人民幣兌美元反覆回軟，離岸人民幣(CNH)由6.8930，回落至6.9092，最新報6.9068；在岸人民幣(CNY)則由6.8922，回軟至6.9110，最新報6.8986。



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