樓價UPDATES：維景灣畔兩房戶減價55萬沽

二手市況轉靜，陸續有業主減價甩貨。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●小西灣藍灣半島6座高層G室，實用面積492方呎，兩房間隔，獲租客以每月2.3萬港元租入，實用呎租約46.7元。



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九龍區



●將軍澳維景灣畔8座中層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，單位今年4月底放售，開價920萬元，最終於日前以865萬元易手，累積減價達55萬元，實用呎價約17,369元。原業主持貨7年轉手，帳面獲利約391.2萬元。



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新界區

●馬鞍山海典灣1座中層C室易手，實用面積783方呎，三房連套房間隔，開價約1,200萬元，減價40萬元以1,160萬元易手，實用呎價14,815元。



●元朗PARK YOHO Milano的32A座低層F室，實用面積254方呎，開放式間隔，獲租客以每月9,500元租入，實用呎租約37.4元。業主於2018年8月購入上述單位，租金回報約2.2厘。



●粉嶺名都7座中層E室，實用面積約399方呎，兩房間隔，租客預繳一年租金，以每月1.45萬元租入，實用呎租約36元。



●大圍名城1期1座高層SD室，實用面積742方呎，三房間隔，議價後以1,388萬元易手，實用呎價18,706元。單位9年升值約56%。



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