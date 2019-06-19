【午市重點睇】人民幣彈升　金價見1349美元

●美匯指數在亞洲市企97.6；圓匯報108.4；歐元兌美元失守1.12關，最新報1.119；英鎊弱企1.256。港匯報7.8273。在岸、離岸人民幣一度彈上6.89，最新在6.90水平。金價衝上1,349美元後，回順至1,345美元；布油續企62美元樓上，紐油報53.99美元。道指期貨升14點。



●港股曾飆逾700點，恒生指數半日升651點或2.37%，報28,150點，友邦、騰訊強勢。https://bit.ly/2WPbEny

-藥明生物控股股東減持，股價曾跌逾3%。

-卜蜂蓮花獲大股東提私有化。

-新股日照港裕廊掛牌，炒高逾5成。



●【即市分析】

-內需股可以點部署？https://bit.ly/2Kp1VOk

-歐舒丹績佳吼得過。https://bit.ly/2KslRQr

-月底前港股波幅會明顯擴大。https://bit.ly/31HcpOs



●A股快報：滬深3大指數半日收升1%至2%。https://bit.ly/2MTNJ1R



●亞洲股市：日股中段漲逾300點。https://bit.ly/2Y6BbVO



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回升至1.63厘；1個月期回至2.43厘。



●滙豐8月起取消理財總值要求及低額結存服務費。https://bit.ly/2RqPPF1



●人民幣中間價上調49點子，報6.8893，結束六連跌。



●人行逆回購400億元人民幣，淨投放250億元人民幣。



●人行與中證監召集業界開會，緩解流動性困局。



●人行：下周三在香港發行300億人民幣央行票據。



●貿戰升級：特朗普指中美將於G20舉行「長時間會議」。



●日本5月出口按年跌7.8%，對華出口挫近1成。



●鷹君爭產案：羅老太已申請上訴。



●傳油組幾近敲定部長級會議日期，油價做好。



●繼Spotify後又一企業在美直接上市，果間係...https://bit.ly/2IR80Qq



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其他精彩新聞：【股民熱話】中美重返談判桌 如何部署迎港股七翻身？

https://bit.ly/2XkeyQF



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