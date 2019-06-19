【瑞通推介】騰訊友邦領漲　輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普稱，與中國國家主席習近平進行了很好的電話會談，雙方將於二十國集團(G20)峰會見面。投資者憧憬中美貿易緊張形勢紓緩，道指隔晚曾升414點，收報26,465點，升353點或1.4%。



港股暫連續3日上升，繼周二(18日)收升271點(或1%)，周三(19日)早段曾飆升逾700點，盤中高位重上28,200點，收復250天線(約27,658點)。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾5,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1億元，反映較多投資者買入淡倉看短線回吐。周二其牛證街貨重貨區為收回價26,600至26,699點，而熊證街貨重貨區為收回價27,900至27,999點。



阿里巴巴提出普通股拆股計劃，每1股拆8股，市場憧憬此舉為回歸香港上市鋪路，香港交易所周二在成交配合下收升2.7%，收報271元，個半月以來首次重上270元關。由6月初低位243.6元開始回升，迄今累升超過11%。隨着恒指今早急升，港交所走勢續強，升逾2%至278元水平，連升3個交易日，逼近5月初高位。該股周二錄5.94億元沽空金額，沽空比率19.3%。輪證資金流方面，周二分別有61萬和900萬元淨流入其好倉和淡倉。



傳Naspers遭大股東考慮減持，另Naspers擬分拆持有騰訊控股的子公司在荷蘭上市，並將在6月28日舉行股東會表決分拆方案。騰訊經過4連跌之後，周二回升1.5%，收報334元。周三早段急升逾3%，高位見347元，收復250天線。周二有逾370萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾440萬元淨流入。



友邦保險連日獲券商調升目標價，股份周二升約2%至76.7元。周三早段繼續支撐大市升勢，高開逾4%於80元之上，創個半月高，收復50天線(約77.8元)。周二分別有192萬和19萬元淨流出其好倉和淡倉。



內地股市向上，刺激內地券商股亦抽高。中信證券走高近6%，技術上，其股價近日於10及20天線附近徘徊，周三早段急升，升穿250天線(15.45元)，若短線能企穩，視50天線(16元)為下一反彈阻力。周二有近90萬元淨流入其好倉，而其淡倉則未有明顯資金流向。



受貿易戰影響較大的股份周三早段顯著高開，舜宇光學科技裂口高開10.5%報79.8元，其後升幅維持約8%，於78元之上。周二其好倉淨流出150萬元，而其淡倉則淨流出逾20萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

港交所貼價、中短期購證(29156)，行使價288元，2019年9月到期，實際槓桿10.8倍。輕微價外、中短期沽證(16662)，行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿8.5倍。



騰訊輕微價外、短期購證(17026)，行使價355.2元，2019年8月到期，實際槓桿11.8倍。貼價、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿6.5倍。



友邦輕微價外、中短期購證(19892)，行使價86.9元，2019年11月到期，實際槓桿10.2倍。輕微價外、中短期沽證(29702)，行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿9.9倍。



中信證券貼價、中短期購證(18753)，行使價15.8元，2019年12月到期，實際槓桿5.1倍。



舜宇光學價外、中年期購證(18947)，行使價98.9元，2019年12月到期，實際槓桿4.5倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(57635)，收回價27,020點，槓桿比率25.4倍。熊證(67841)，收回價28,590點，槓桿比率41.4倍。



港交所牛證(59425)，收回價258.1元，槓桿比率12.2倍。熊證(60390)，收回價287.9元，槓桿比率18.7倍。



騰訊牛證(66534)，收回價326.1元，槓桿比率13.3倍。熊證(62645)，收回價363.9元，槓桿比率15.9倍。



友邦牛證(58024)，收回價73.1元，槓桿比率9.6倍。熊證(64586)，收回價84.5元，槓桿比率11.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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