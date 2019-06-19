證監會全年轉蝕9454萬元　對IPO保薦人罰款逾8億

香港證監會發表《2018至19年報》，截至3月底止年度錄得總收入為17.59億港元，按年下跌13%。虧損9,454.2萬元，去年同期錄得約2.42億元盈餘。



期內，由於證券市場成交額減少，徵費收入按年跌4%至14.83億元；來自其他收費的收入按年跌17%，至1.27億元。



截至3月底，該會的儲備維持在71億元，其中30億元已預留作日後可能購置辦公室物業之用。



另外，持牌機構及人士和註冊機構的數目增至46,678間，其中持牌機構的數目上升至2,960間。



證監會認可了136項集體投資計劃及130項公開發售的非上市結構性產品。審閱了394宗上市申請，及監督373宗與收購有關的交易和申請運用該會在《證券及期貨(在證券市場上市)規則》下的監管權力，直接介入了19宗首次公開招股申請及27宗上市後個案。



至於對中介機構進行304次現場視察，從中發現了1,236宗違反證監會規例的個案。對市場進行監察活動，繼而向中介機構作出9,074項索取交易及帳戶紀錄的要求。就首次公開招股(IPO)保薦人的缺失對7間公司和3名人士作出紀律處分，並處以罰款合共8.677億元。



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