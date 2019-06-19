【專家分析】金融科技興起　削弱滙豐大行光環

熟悉銀行界發展的智慧城市聯盟金融科技委員會主席陳家豪解釋，隨着金管局在港落實多個金融科技政策，包括虛擬銀行及「轉數快」，滙豐多年來的「大行光環」已逐漸消失，如不及時將存戶的入場門檻調低，日後客戶或湧入其他銀行。



他指出，滙豐為香港首家提出最低結餘收費的銀行，反映該行有機會面對客戶陸續「離巢」的壓力。事實上，外國或內地銀行的存款戶口門檻普遍較低，故滙豐必需緊貼市場趨勢以力保大行地位。



惟陳認為，取消最低結餘的做法成本頗高，尤其是合規與風險管理相關工作，中小行未必會跟隨調低門檻，反而投放更多資源於電子銀行服務，配合「數碼化」銀行的趨勢。



對於近期坊間發起取消中資銀行戶口活動，他認為，滙豐並非回應相關活動，因可受惠於最低結餘的客戶均為小額存款，對整個銀行體系佔比非常細，相信滙豐更着重吸納年輕人並用作發薪戶口，部署吸穩定存款。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。