【高盛推介】資金積極流入恒指淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：在市場憧憬中美能最終能達成貿易協議下，港股周三(19日)早段大幅上升，開市即突破28,000點關口，見28,224點，為1個月高位，及後升幅收窄，在28,000至28,150點附近上落，中午報28,150點，升651點。



觀察恒指認股證資金流向，可見上周三至上周五(12至14日)恒指下跌，資金傾向沽出認沽證，該3個交易日共錄得約2,510萬元資金流出。而恒指在周一(17日)起開始連升，則見資金轉向部署認沽證。周一及周二(18日)共錄得約3,550萬元資金流入，當中周二佔約3,050萬元，為當日最多資金流入的窩輪相關資產。



投資者如計劃部署認沽證，可留意價外幅度約3.5%，年期約兩個月的恒指沽證(15823)，行使價27,168點，2019年8月29日到期，實際槓桿18.4倍，行使價26,000至27,200點間、中年期的低街貨產品中，槓桿最高。



投資者如欲尋覓能提供更高槓桿的認沽證作部署，則可留意年期約兩個月的恒指沽證(26564)，行使價26,078點，2019年8月29日到期，實際槓桿20.3倍，高槓桿之選。



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