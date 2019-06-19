【即市分析】舜宇光學小注跟進

東方產經專欄作者股博士：本月底的G20峰會將舉行「習特會」，市場憧憬中美貿易戰有望解決，早前捱沽的手機設備股全線反彈，舜宇光學(02382)現升逾7.8%報77.9元。



近日多間大行轉軚看好，瑞銀基於目前華為爭端及舜宇鏡頭模組毛利率回復較預期慢，影響近期股價表現，目標價相應自130元下調至106元，但同時指市場已過度反映相關影響，維持「買入」評級，相信其客戶多元化，以及中長線手機鏡頭升級將對業務表現有利。



瑞銀則指，舜宇維持全年指引，應可消除市場早前擔憂華為事件會有的潛在負面影響，維持「買入」評級及目標價106元。至於德銀亦維持對其「買入」評級，目標價84元。



該股近月跌至65元低位見支持，今早更裂口高開強勢彈高，14日RSI動力增強，短線若能守穩75元樓上，反彈勢頭料可持續，不妨小注跟進，止蝕位於73元。

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