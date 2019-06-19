美聯黃建業：本月住宅交投量料按月大跌4成

美聯集團(01200)主席黃建業表示，受極大爭議的修訂《逃犯條例》構成的影響，6月份首18日的住宅買賣宗數明顯減少，期間逾5,000萬元的豪宅成交為22宗，較5月同期減少35%。而35個大型屋苑錄67宗成交，按月大跌逾50%。他形容期間樓市處於「半停頓」狀態。



他預計6月整體住宅買賣交投量合共只有約3,500宗，按月大減逾40%，一手及二手成交宗數分別佔1,000宗及2,500宗。



他表示，過去十多日整個市場氣氛轉差，少部分業主願意減價約3%，個別更減價15%，坦言屬「買家入市的好時機」。他認為，政治事件構成的影響，只對樓市構成短暫的效果。



他續稱，由於近兩日市場已出現不少利好消息，股市已率先反彈，加上港府已暫緩《逃犯條例》修訂，料7月份樓市氣氛好轉，整體住宅交投量將會回升至4,500宗。



對於下半年樓價走㔟，他認為，今年樓價高位已於4月份出現，當時出現V型反彈的急升情況，惟現時已出現輕微調整，他估計下半年樓價平穩向好。



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