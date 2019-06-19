Facebook將推自家虛擬貨幣　美議員想叫停！原因係...

外國傳媒報道，Facebook(Fb)周二(18日)宣布最快在明年上半年推出自家虛擬貨幣Libra，引起市場關注，更惹來不少美國國會議員反對，敦促該公司停止計劃。



美國眾議院金融服務委員會主席Maxine Waters表示，隨着虛擬貨幣計劃的推出，顯示Fb正擴張到更多用戶的生活之中。惟鑑於該公司過去的私隱問題，要求Fb暫停開發虛擬貨幣，直至國會和監管機構審查這些問題，並採取相關行動，調查清楚潛在風險。



此外，共和黨眾議員Patrick McHenry稱，作為政策制定者，有責任了解Libra計劃，並對該計劃在全球金融體系的潛在影響進行正式評估。McHenry早前曾促請Fb暫停虛擬貨幣開發，並表明國會可能會邀請該公司高層到聽證會作證。

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