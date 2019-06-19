【大行報告】瑞信及里昂上調中國旺旺目標價

瑞信發表研究報告指出，中國旺旺(00151)全年業績大致符合該行及市場預期，且其新經營渠道(如電子商貿及母嬰店舖)已漸漸成為公司主要銷售推動力，佔總收入約6%；將其2020至2021年度盈利預測調高3%至4%，至36.62億及38.6億元人民幣。



不過，考慮到加價後將引致高基數及持續投資新渠道，預料盈利增長將減慢；維持其評級「中性」，目標價則由6.2港元上調至6.4元。



另外，里昂指出，受惠於產品組合持續改善及增值稅削減等，預期未來數季旺旺的毛利率將續升。其估值不高，加上股息收益率吸引，短期有買入機會，投資評級由「跑輸大市」上調至「跑贏大市」，目標價由6元調高至6.3元，但長期前景取態仍審慎。



旺旺最新仍升逾3%，至6.07元。



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