一手現樓貨尾細單位佔2800伙　比例31%最高

香港一手私人住宅已落成但未售出的現樓貨尾，截至今年3月31日有9,000伙，有立法會議會就戶型分布作出提問。運輸及房屋局回應指，實用面積431方呎以下細單位佔2,800伙最多，比率約31%，其次431至752方呎的中小型戶錄2,600伙，佔比約29%。



被問到額外差餉(空置稅)的徵收模式，為何不以獲發合約完成證明書(俗稱滿意紙)起計算，而以入伙紙發出日期作界線。運房局指出，單位獲發入伙紙，原則上代表該單位已可供人入住和使用。一些根據舊契重建的發展項目，在出售單位前，毋須先取得預售樓花同意書或滿意紙。如以滿意紙為參照點，擔心有可能出現規避情況，包括延遲申請滿意紙，甚至以有關單位只作出租用途為由，不向地政總署申請滿意紙。



此外，由於中小型單位需求殷切，被問及會否對中小型貨尾徵收較高水平的額外差餉時，該局回應指，如何界定何謂中小型單位可能甚具爭議性，但相對於因應單位面積訂定不同稅率，政府認為一個劃一而有足夠力度的稅率，較為簡單易明。



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