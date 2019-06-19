貿戰須停火？中國債務急飆　窒礙放水救市

美國總統特朗普經常強調中國必須達成貿易協議，或者以下是原因之一！



日本傳媒報道，截至今年3月底止，中國整體債務佔國內生產總值(GDP)比重達248.8%，較2018年底高5.1個百分點。隨着中美貿易戰持續升溫及中國經濟增長放緩，中國勢必推出更多刺激經濟措施，整體負債恐進一步上升，恐成為「計時炸彈」。



報道指出，中國債務激增主因是今年首季銀行業放貸達6.3萬元人民幣，為紀錄新高。中國社科院高級經濟學家張曉靜坦言，首季經濟表現不錯，但不是免費午餐，整體負債佔GDP比重增幅超乎預期。中國可能重返整體債務佔GDP比重每年雙位數增長，風險相當嚴峻。



事實上，對上一次中國整體債務佔GDP比重按季增幅超過5個百分點，已是2016年首季，當時正值市場憂慮中國經濟前景，令政府允許銀行業增加放貸救市。



由2012年起，中國整體債務佔GDP比重就以每年10％至20%的速度增加，直到2017年要求「去槓桿」，令2017年9月底以來，中國整體債務佔GDP比重處於245%左右。截至今年3月底止，企業整體負債佔GDP比重達156.9%，較去年底增加3.3個百分點，單是國有企業就佔其中的68%。

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