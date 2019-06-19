樓價UPDATES：奧運站維港灣複式戶獲高價承接

特色單位放盤罕有，靜市間仍有捧場客，奧運站維港灣複式戶錄新高價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西營盤瑧蓺極高層J室，實用面積221方呎，開放式間隔，以19,000元租出，實用呎租86元，業主於2018年11月以1,025萬元買入單位，租金回報2.2厘。



●西區縉城峰1座高層B室，實用面積559方呎，兩房間隔及多用途房，以37,000元租出，實用呎租66元。



●銅鑼灣華爾大廈高層A室單位，實用面積約為1,255方呎，以約1,550萬元易手，實用呎價約12,351元。原業主於1967年11月以約69萬元購入，持貨逾50年，轉手帳面獲利約1,481萬元，物業升值約21.5倍。



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九龍區



●奧運站維港灣8座一伙複式戶，實用面積1,367方呎，享海景，現以3,880萬元易手，實用呎價28,383元。據悉，原業主於2003年10月以760萬元買入單位，持貨近16年，帳面獲利3,120萬元離場，期內升值4.1倍。



●何文田君頤峰2座高層C室，實用面積1,343方呎，三房一套間隔，另設工人套房，買賣雙方經連番議價後，剛以4,200萬元連車位易手，實用呎價31,273元。



●九龍窩打老道8號2座中層A室，實用面積約432方呎，兩房間隔，原先叫價875萬元放售，經議價後減價20萬元或約2%，最後以855萬元獲買家承接，實用呎價約19,792元。



●將軍澳領峯8座左翼中層A室，實用面積678方呎，三房一套間隔，外望園景，買賣雙方議價後，以約864萬元成交，實用呎價12,743元。



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新界區



●粉嶺中心C座高層4室，實用面積368方呎，兩房間隔，以13,200元租出，實用呎租35.9元，新租客為3名內地生，見屋苑交通方便，租金合理，即以每季繳付租金形式租入單位自住。



●大圍名城5座南翼高層D室，實用面積739方呎，三房一套間隔，原先打算出租予本地家庭客，日前被4名內地生願意先付一年租金誠意打動，最終以30,000元承租，實用呎租40.6元。



●屯門瓏門1座中層F室，實用面積487方呎，兩房間隔，開價830萬元，微減2萬元，以828萬元沽出，實用呎價17,002元，單位一直作收租用途，上月租客搬走，隨即開價放售，並獲區內分支家庭承接。



●天水圍居屋天頌苑O座高層6室，實用面積429方呎，一房間隔，剛以11,000元租出，實用呎租約25.6元。



●元朗溱柏6座低層D室，四房一套連儲物房間隔，叫價990萬元，近日減價32萬元，至958萬元沽出，實用面積946方呎計，折合呎價10,127元。



●青衣曉峰園2座低層B室，實用面積約546方呎，兩房兩廳間隔，望山景，以708萬元沽出，實用呎價約12,967元。



●東涌映灣園6月錄得35宗租務成交，較上月同期24宗多近46%，其中9座中層F室，實用面積563方呎，兩房間隔，以月租17,000元租出，實用呎租約30.2元。



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