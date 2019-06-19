短期難冧市？基金增持現金比例有啟示...

外國傳媒報道，美銀美林近日公布最新月度基金經理調查顯示，受訪179位、管理資產合共約5,000億美元的大戶透露，由於對貿易戰及全球經濟前景感到悲觀，已大幅減少全球股票的配置佔比，創2009年3月金融海嘯以來最大減幅，同時也是史上第二大月度降幅，令整體股票持倉跌至「淨21%」，看淡情緒不言而喻。



約有半數受訪基金經理認為，未來12個月內全球經濟增長將放緩；56%覺得貿易戰是最大風險；此外，多數受訪者估計，若標指跌到2,430點，聯儲局將減息，若進一步跌至2,350點，美國總統特朗普將加快尋求達成貿易協議。



與此同時，他們大幅增持現金或現金等值資產佔比由4.6%大升至5.6%，創2011年8月以來最高，債券配置也明顯攀升。這反而是利好信號，因該行指標顯示，只要基金持有現金比例高於4.5%，就預示後市「偏牛」。



負責調查的美銀美林策略師Michael Hartnett表示，這項調查顯示大戶憂慮經濟衰退，但目前「極熊」的心態反而是「相反信號」，或預示着股市走勢將「偏牛」。一旦聯儲局在香港時間周四(6月20日)凌晨2時宣布減息，股市將升得更多。



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