無樓一族話「44歲要上到車」　咁你呢？

REA集團旗下的squarefoot.com.hk進行「2019上半年香港房地產前景問卷調査」，結果顯示，92%受訪者認為本港樓價太高，較2018下半年上升2個百分點，而66%受訪者認為樓價將會在未來半年持續上揚。而當中未擁有物業的受訪者，更認為平均需要到44歲才能成功「上車」。



樓價高企，凶宅亦成為考慮範圍。有54%受訪者表示會考慮購入凶宅，當中65%受訪者認為價錢是他們主要考慮因素，有45%的人表示會考慮物業能否承造按揭及轉售價值，只有39%人認為物業曾發生命案為考慮因素。而一般受訪者認為價錢較市價折讓達37%才會考慮入市。



此外，亦有不少受訪人士認為到海外置業是可行方案，以中國及日本為最熱門的目的地。而台灣及泰國對於25歲以下受歡迎程度，較去年下半年分別上升9%及8%。而沒有物業人士中，33%人士傾向以居屋為上車首選。



該調查於4月30日至5月8日以網上問卷形式，成功訪問了1,001名本港居住的市民，年齡介乎18至65歲。

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