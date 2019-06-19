二手成交：御林皇府單號屋減價478萬元沽

市場消息稱，上水御林皇府森麻實徑單號屋，實用面積4,048方呎，開價4,980萬元，剛減價478萬元，至4,502萬元沽，呎價約11,122元。據了解，原業主持貨約10年，帳面賺約1,000萬元。而同面積洋房對上售價曾逾6,100萬元。



據土地註冊處及公司註冊處資料顯示，上址於2009年以公司名SOUTHERN RIVER LIMITED購入，公司董事為彭靄泉，據悉為黎明的助手。

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