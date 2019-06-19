貿戰須停火？有內地企業已減少或暫停招聘應屆畢業生

外國傳媒報道，隨着貿易戰愈演愈烈，已對中國就業市場造成衝擊。根據中國發改委觀察，部分企業已開始減少或暫停招聘應屆大學畢業生。



報道指出，發改委表示，受貿易爭端及其他不確定因素影響，網絡、金融等產業對應屆大學畢業生的招聘需求已減少。部分公司延遲舉辦校園招攬活動，甚至有公司已縮減招聘名額，或暫停招聘。不過，發改委強調，2019年整體就業形勢仍屬穩定，職位空缺充足。



官方數據顯示，今年5月城鎮失業率維持5%。2018年中國大學畢業生就業率達91.5%；民企聘用了54%大學畢業生及68%職校畢業生。

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