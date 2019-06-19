報告：料港上半年新股上市宗數按年跌24%

有會計師行發表新股報告，預計香港今年上半年新股上市宗數按年減少24%至76宗，合共集資695億港元，在兩宗重要的新股推動下，上半年集資總額是按年增加約38%。



該行指，受宏觀經濟政治環境與其他主要股市動盪影響下，料香港和上海的交易所，在全球新股集資額分別排第3與第4位；由於紐約交易所與納斯達克交易所已完成多宗超大額新股上市，預料將分別穩坐首位及第2位。



報告提到，香港受到中美貿易談判、英國脫歐、美伊關係緊張等不明朗因素困擾，而多隻超大型新股正等待上市，最終集資規模將會受制於上市時實際市況。報告又認為，上海交易所科創板正式開始交易時，將進一步加強上海作為金融中心的地位。



另方面，內地新股市場維持去年步伐，截至今年6月底，預計內地錄得64隻新股上市，按年微跌2%；集資額亦跌35%至604億元人民幣，而在缺乏大型科網新股上市的前提下，預料中國企業赴美上市的規模會收縮。



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