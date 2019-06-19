港今年料有200隻新股上市　集資最高達2500億元

有會計師行預料，今年香港市場會有200隻新股，集資1,800億至2,500億元，已經計及有傳下半年到港上市的中國科網巨企，並料年內有2至3間以同股不同權架構上市的公司。



市傳阿里巴巴已向聯交所秘密遞交上市申請。有會計師行認為，若科網巨企落實來港上市，對香港「會有好景象」，有助市場對科網股了解及估值定位，為香港擁抱科技發展提供一個好的窗口，同時有助香港市場走向全球新股集資總額三甲。



該行認為，該潛在赴港上市企業「體量很大」，現時估值約4,000億美元，即使只發行現有股本的2至2.5%，其規模已十分大，但由於科企行業波動性較高，集資金額仍要看整體市場反應。



至於上海科創板方面，會計師行稱，科創板部分上市門檻較香港低，可讓內地企業在科創板上市後，發展更成熟、更具規模後，有機會再到香港上市，相信科創板能令內地市場更成熟。



滬倫通早前開通，預計能令歐洲市場及內地市場更密切，但對香港影響不大，因為滬深港通已開通一段時間，機制十分成熟，相信香港市場在互聯互通上維持領先步伐。



近期有個別新股暫緩上市，會計師行指，「穩定」是上市的基礎，而公司延後上市或受上市前投資者的期望而影響到，相信公司在市場穩定後都會力爭盡快上市。



雖然有個別企業暫緩上市，但不應針對只着眼個別案例，認為下半年市場整體負面因素已消化，為新股市場提供更好的窗口。



早前美國兩黨議員聯手提案，要求美國上市的中國公司必須提交完整審計報告，一違反規定將被退市。會計師行指，會對在美國市場上市的中概股有一定壓力，或可能加快回流香港或中國上市步伐，對香港而言是好消息。



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