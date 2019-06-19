順應IT熱　CFA考試將要考埋科技應用

CFA(特許金融分析師)協會亞太區董事總經理連伯樂認為，亞太地區普遍對於科技顛覆市場的應對工作稍遜。他建議求職者應增值自我，同時裝備自己的軟實力及硬實力，包括領導才能和溝通能力等，以免被市場淘汰。



而協會亦將會在CFA的1級及2級考試中加入關於科技相關的內容，以提高會員對應用科技的能力。



另外，根據CFA協會向3,832名會員的調查所指，亞太地區在未來10年將會是投資專才數目增長最快的地區，印度增長更為榜首，預計會達到33%。而報告更指出專業人士需要更加精通科技，人工智能(AI)及人類智慧(HI)相互合作，以取得平衡，才可達到創新並為企業創造最大回報。



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