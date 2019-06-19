貿戰須停火？內地電影票房及觀眾人次8年首見倒退

內地傳媒報道，電影市場今年1至5月票房和觀眾人次按年皆減少，更是2011年以來首次出現負增長。中國博納影業董事長于冬更指出，2018年是電影資本市場的寒冬，2019年對於電影公司而言困難重重。如今看來，寒冬似乎仍在持續。



報道指出，中國電影今年1至5月的分帳票房(不含服務費)為249.41億元人民幣，按年減6.35%；觀眾人次6.89億，按年減1億人次。



有分析指出，由於補貼力度減少，今年春節檔期不斷出現高票價現象，有影迷直言看不起。若不能及時推出高品質影片，一二線城市的觀眾可能不願意再進場，恐使市場進一步惡化；三四線城市則因其他網上娛樂搶奪了觀眾，票價也影響熱情，預計今年暑假檔期票房堪憂。

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