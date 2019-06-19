御半山II期暫錄1500票登記　超購逾10倍

新盤認購登記持續增加。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門御半山II期落實首輪銷售安排，共推130伙於周六(6月22日)上午9時開售，於星期五(21日)下午6時截止接受認購。暫已錄得超過1,500張入票，部分買家有意認購逾1伙。



該批單位折實平均呎價15,256元，折實售價介乎439.17萬至856.53萬元，呎價由13,270至17,984元，市值超過8億元。發展商有機會開售後隨即落實次輪銷售，並於下周末前進行，項目現價具加價空間。

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