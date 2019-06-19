明寸特朗普！聯儲前副主席警告：批評央行只會加劇危機

外國傳媒報道，美國聯儲局前副主席費希爾警告，批評央行只會造成更多不確定性，並加劇任何衝擊美國經濟的金融危機。



對於美國總統特朗普近日猛烈批評聯儲局主席鮑威爾，費希爾表示，批評較之前愈來愈嚴重。他說：「鮑威爾愈來愈變得只有4年任期。如果特朗普順利在2020年勝出選舉而連任的話，將有下一波提名，貨幣政策會十分不同，在時機上將惹起很多問題。」



他又說：「我覺得這樣會非常麻煩。在我認識的一些聯儲局官員目前認為，當危機來臨時，現屆政府將更有勇氣去做許多前任政府不會做的事情。」



費希爾一直反對過分寬鬆的貨幣政策，認為會重演2008年金融海嘯悲劇，而特朗普正正想聯儲局「放水」。於費希爾而言，情況甚為不妙。

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