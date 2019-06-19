傳騰訊已委任賴智明為虛擬銀行貽豐董事長

內媒報道，騰訊(00700)內部公告兩項人事任命，包括公司副總裁賴智明獲任命為騰訊投資發起的虛擬銀行貽豐有限公司(Infinium)董事長，不再擔任騰訊金融科技業務負責人職務。



另外，林海峰晉升為公司副總裁，全面負責騰訊金融科技業務(FiT線)的管理與發展，不再擔任投資併購部聯合負責人職務。



貽豐上月宣布獲香港金管局頒發的虛擬銀行牌照。該公司為騰訊、中國工商銀行(亞洲)、香港交易所(00388)、高瓴資本聯同香港著名商人鄭志剛之合資公司。

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