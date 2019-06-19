【市後重點睇】人民幣守6.90水平　道期悶局

美匯指數反覆報97.6；圓匯報108.36；歐元兌美元報1.119；英鎊企1.255。港匯報7.8277。在岸、離岸人民幣穩守6.90水平。金價企1,343美元；布油守62.46美元，紐油報54.14美元。聯儲局公布議息聲明前，道指期貨升16點。



●市後關注點

-16:30 英國5月消費物價指數(CPI)及生產物價指數(PPI)、零售物價指數

-20:30 加拿大5月CPI

-22:30 美國上周EIA原油庫存變動

-02:00 美國聯儲局公布議息結果



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●亞洲股市：日股收漲361點，半導體股做好。https://bit.ly/2Y6BbVO



●歐洲三大股市早段缺方向，英國富時100指數升0.1%，報7,449點；德國DAX指數持平，報12,331點；法國CAC指數升0.1%，報5,515點。



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●貿戰須停火？

-有內地企業已減少或暫停招聘應屆畢業生。

-內地電影票房及觀眾人次8年首見倒退。



●一手現樓貨尾細單位佔2800伙，比例31%最高。



●美聯黃建業：本月住宅交投量料按月大跌4成。



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