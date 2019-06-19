全球經貿戰：中美談判有曙光？中方這樣回應...

中美貿易談判露曙光，內地傳媒報道，外交部發言人陸慷周三(6月19日)主持例行記者會時表示，中美達成互利雙贏的協議不僅符合中美兩國和中美兩國人民的利益，也是全世界的一個期盼。



他說：「我們多次強調，中美在經貿領域的分歧是可以通過對話和協商來找到一個解決辦法的，只要這樣的對話協商建立在互相尊重、平等互利的基礎上。在磋商過程中，正如習近平主席昨天(6月18日)在通話中所指出的，最重要的是要總體均衡照顧彼此合理關切，找到雙方都能接受的解決辦法。我今天再次重申，違背這一原則是沒有出路的。」

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