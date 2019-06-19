大局已定？歐央行9月勢大規模放水 　歐元短期料續跌

歐洲央行行長德拉吉周二(18日)表示，在未來幾周委員會將考慮如何調整政策工具，以紓緩通脹下行壓力。



上海商業銀行研究部主管林俊泓指，相比前兩星期，歐洲央行措辭發生巨大轉變，然而現時前路清晰，就是在7月25日的會議上將舉行正式辯論，討論合適的對應方案，之後於9月會議拍板落實削減存款利率0.1厘，甚至重啟買債計劃。他形容為「大局已定」。



他並指，德拉吉「放鴿」，將重燃以歐元為融資貨幣的套息交易，短期內歐元仍可能進一步下跌。

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