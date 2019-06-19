瑞信違反監管規定　遭證監會譴責並罰款280萬

香港證監會對Credit Suisse(Hong Kong)Limited(CSHK)及Credit Suisse AG(CSAG)(統稱瑞信)作出公開譴責並罰款合共280萬元，原因是它們在發表某些有關香港上市證券的研究報告時，沒有遵從披露規定。



證監會發現，CSHK及CSAG沒有在某些於2006年至2016年8月11日期間所發表有關香港上市證券的研究報告中，披露它們與相關公司的投資銀行業務關係。這宗事件是由瑞信其中一項資訊系統數據中的資訊科技邏輯問題所導致，而這個問題在2016年8月11日被糾正。



此外，瑞信為了修改其研究報告中的莊家活動披露信息而在2016年8月進行系統更新工作，導致不慎地將有關披露信息從一個其研究報告的披露信息範本中移除。因此，CSHK或CSAG在2016年8月至2017年5月31日期間所分發的某些有關香港上市證券的研究報告，沒有披露CSHK是一名莊家。這個問題在2017年5月31日被糾正。



證監會認為，CSHK及CSAG沒有制訂有效的系統及監控措施，以確保符合披露規定和及時偵測披露缺失。

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