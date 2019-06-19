【fb直播】貿戰有轉機　中港股市重拾升勢？

特朗普一通電話，即令中港股市亢奮！中美領導人將於G20峰會見面，恒指周三(19日)急升逾700點，一舉收復250天線。樂觀情緒有望延續至G20會議？



貿戰相關如手機股、5G股全線回勇！舜宇光學(02382)抽升逾一成，為表現最好藍籌股！現時追入值唔值博？



內地股市借消息急彈，滬綜指收復2,900點關口，加上科創板出台在即，估計最快本周展開路演，內地券商股表現突出！華泰證券(06886)、中信證券(06030)升幅顯著！券商股有望繼續上？



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