新盤部署：GRAND MONTARA快開價　示範單位周末開放

會德豐地產常務董事黃光耀指出，旗下將軍澳GRAND MONTARA已上載樓書，最快日內公布首張價單，首批不少於兩成單位，即最少101伙，將涵蓋不同戶型，最快月內開售，未來主要亦會以價單形式發售單位。



他又指，早前MONTARA收逾1.8萬個認購，不少向隅客有意購入兩房及三房戶，而樓盤逾8成為此類戶型。而上一期銷情理想，相信是次有條件爭取更高價錢，惟加幅將會溫和。而該盤設4個示範單位，當中3個為交樓標準，最快周末開放予公眾參觀。



對於市況不穩，他認為近日相繼有新盤推出，相信對樓市影響不大，集團亦有意競投周五(21日)截標的啟德住宅地皮。未來6至9個月，有機會推出日出康城第9B、9C期，以及觀塘茜發道項目。



該公司助理總經理(業務拓展)楊偉銘補充，項目提供504伙，戶型由一房至三房，標準單位實用面積由366至789方呎，另設17伙特色戶，實用面積由346至789方呎。



至於項目主打的三房戶，實用面積715至789方呎，合共270伙，佔總數約54%，而一房戶55伙，面積366方呎，佔整體約11%，兩房戶佔162伙，面積介乎464至556方呎，則佔約32%。

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