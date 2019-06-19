全球經貿戰：著名私募基金舵手料中美月底難達協議

外國傳媒報道，資產達5,000億美元、全球最大私募基金公司之一黑石(Blackstone)聯合創辦人兼行政總裁Steve Schwarzman認為，很難寄望中美會在6月28至29日舉行的二十國集團(G20)領導人峰會上有成果。



他說：「我覺得極度沒有可能中美會在G20簽下任何協議，因為自5月以來，中美在談判上已沒有進展。中美領導人必須首先認清他們願意取得多少共識，然後再讓高級貿易官員弄清楚更精細的細節。故此，我認為未是時候簽下任何協議。由於我們僅剛剛開始經歷貿易戰升級，我不認為企業會在短期內重新變得活躍。」

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/





－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。