內地「無人商店」熱潮退卻　原因係...

早於2017年時，中國掀起了一場「無人商店」熱潮，包括騰訊(00700)在內的科技巨頭亦有份投資。據報於2017年底，全國有大約200家沒有收銀員、依靠智能貨架營運的無人便利店。惟風潮過後，這些無人商店現在已幾乎絕跡。



據外媒分析指出，無人商店消失於中國的原因，主要在於成本過高；且盈利能力低下。分析指出，雖然無人商店不用收銀員，能夠節省下小部分人力成本，但在進貨、清潔、維護設備、處理雜務等方面依舊要人力才能處理，維修成本甚至高於聘請店員的開支。



此外，開店前期投入的成本也過高。無人商店的電子設備、開發及更新智能系統等遠比直接聘請店員困難，而且在很長的一段時間內也難以回本。



另外，有報道引述業內人士指出，加工食品(如餅乾、糖果、包裝飲品等)的毛利率大約為25%，但新鮮食品的毛利率則高達四至五成。由於無人商店難以出售新鮮食品，故其毛利率普遍偏低。而顧客亦偏好販賣新鮮食品、食材的便利店及超市，亦令無人商店變得無人問津。



根據內地互聯網數據平台IT桔子的資料，2017年中國無人零售舖的投資額為43億元人民幣，相關企業為102家。

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