標普：華為被禁對5G發展影響有限

評級機構標準普爾表示，中國電訊設備製造商華為被美國實施出口禁令，打擊對其日後在5G的發展，但鑑於全球5G廣泛使用需要幾年時間，很多國家不用華為也能出5G服務，因此華為被美國封殺不見得對全球發展5G造成無法攀越的障礙。



該機構提到，華府封殺華為背後是華為倚賴美國技術，打壓其可以阻慢中國科技發展。儘管拒評如果中美達成貿易協議，華為會否「翻生」獲解除禁令，但認為更多中國科技公司被美國封殺的機會不大，關鍵在於資訊安全和技術優勢。



該機構認為，華為有足夠存貨應付短期內市場對其產品之需求，但中長期而言，華為能否發展自家技術擺脫對美國技術的倚賴存疑。然而，中國5G服務的推出時間已被提早，華為被美國及個別國家封殺意味該公司有更多設備供中國建設5G網絡，不預期華為「出事」會令5G供應鏈斷裂。



與此同時，目前已經推出5G商用服務的地區很少，估計要更長時間全球始會廣泛有5G服務，因為5G變現機遇還有待探索，因此華為供應的問題可望有足夠時間獲得解決，也不會對電訊商的成本顯著上漲。



另外，如果華為以至中國致力降低對美國晶片的倚賴，將對中芯國際(00981)有利。華為禁令對台積電及鴻海影響不大，蘋果公司(Apple Inc.)之收入貢獻比華為大，因此iPhone市佔率提高其實會令台積電和鴻海有利。日本電子設備公司方面，其收入非常多元化，因此華為禁令同樣影響輕微。



該機構相信，華為手機短期內在國內市佔率有望因為愛國情緒有所提升，蘋果公司(Apple Inc.)將會成為輸家，但iPhone可以彌補華為流失的海外市場。然而，由於華為是全球記憶體和顯示屏的大買家，其手機業務受挫會加深行業下行壓力，尤其是記憶體。



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