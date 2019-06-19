全球經貿戰：中國續對美乾玉米酒糟徵懲罰關稅

內地傳媒報道，中國商務部表示，根據調查結果，有必要繼續對原產於美國的進口乾玉米酒糟徵收反傾銷稅和反補貼稅。商務部稱，一旦終止現行的反傾銷和反補貼措施，被調查產品很可能再次大量進入中國市場，對國內乾玉米酒糟產業造成嚴重衝擊。



2017年1月，中國對原產於美國的進口乾玉米酒糟徵收最高53.7%的反傾銷稅，以及最高12%的反補貼稅，實施期限5年。此外，乾玉米酒糟亦被加徵25%的報復關稅。



若取消上述關稅，中國將是全球最大的乾玉米酒糟買家，而美國則是最大出口國。

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