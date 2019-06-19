全球經貿戰：傳Apple擬撤走內地15至30%產能

外媒引述多方消息報道，受貿易戰影響，蘋果公司(Apple Inc.)似乎已下定決心，考慮將內地15至30%產品生產線遷出至東南亞，以擺脫過度依賴「中國製造」。目前該公司已要求主要供應商評估相關成本。



報道引述其中一位消息人士指，(中國的)低出生率、較高的勞力成本，以及生產過度集中在單一國家，這些因素已無法改變。「無論是否有最後一輪3,000億美元(貨品)關稅，蘋果公司將追隨(多元化生產的)大趨勢，讓它們自己能更有彈性。」



不過，報道也引述有蘋果公司供應商表示，要重新將供應鏈複製到其他國家要時間，可能2至3年才看到結果，故短期內中國仍是蘋果公司最重要的生產基地。



目前蘋果公司電子產品主要經由台灣鴻海於內地組裝。鴻海高層早前接受訪問時稱，公司有25%產能在內地以外的地區，足以應付蘋果公司美國市場的需求。

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