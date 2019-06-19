歐央行續「超鴿」　副行長明言重推QE是選項

外國傳媒報道，繼歐央行行長德拉吉周二(18日)突然「超鴿」後，副行長Luis de Guindos周三(19日)表示，如果歐元區通脹繼續未能達到2%目標，下一輪大型買債計劃(即俗稱「量化寬鬆(QE)」)將是「放水」措施之一。



他指出，歐央行仍有大量可行措施備用，例如TLTRO及QE，來刺激通脹。TLTRO為定向長期再融資操作，可簡單理解為向銀行提供廉價貸款。

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