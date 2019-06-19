【北水追蹤】趁反彈沽舜宇萬洲吉利　續買工行

中美貿易談判現曙光，港股單日飆703點，收報28,202點。港股通全日成交額逾100億元，佔主板成交約9.5%，北水淨流入金額減至3.7億元人民幣，但仍是連續28個交易日錄得淨流入。



連日受北水追捧的工商銀行(01398)，其港股通錄得逾3億元淨流入；惟另一北水愛股建設銀行(00939)則錄得淨流出約1.23億元。



受貿戰緩和消息提振，舜宇光學科技(02382)股價漲逾一成，惟北水卻趁機離場，其港股通錄逾1億元淨流出。萬洲國際(00288)亦錄得逾2.2億元淨流出；吉利汽車(00175)亦遭淨流出逾1.7億元。



騰訊控股(00700)獲北水淨買入逾1.5億元；藥明生物(02269)亦錄得淨流入9,941萬元。



內險股方面，中國人壽(02628)及中國平安(02318)分別獲北水淨買入1.8億元及9,384萬元；新華保險(01336)則錄得淨流出8,039萬元。



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