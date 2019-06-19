特朗普炮轟歐央行　恐預示「貨幣戰」即將開打

美國著名財經媒體彭博報道，美國總統特朗普早前炮轟歐洲央行行長德拉吉刻意弱化歐元，藉此取得經濟優勢。有分析認為，特朗普正試圖擺脫「強美元」政策，即醞釀全球「貨幣戰」。



特朗普指出，歐元貶值，使其更易與美國競爭，這不公平，他們這樣做，多年來卻未受處罰，中國和其他國家也是這樣。



花旗認為，雖然貨幣戰尚未開打，但美國已開始盤點各種可用的政策工具。



研究機構Exante Data LLC創辦人Jens Nordvig更警告，倘若歐元兌美元跌穿1.1關口，特朗普恐因而怒徵汽車關稅。

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