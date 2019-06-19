【外媒分析】全球有難！中國「雷曼時刻」可能近了...

曾任職《華爾街日報》，重點關注亞洲工業企業領域，現為美國著名財經媒體彭博專欄作家Anjani Trivedi最新撰寫文章警告，中國的「雷曼時刻」可能已近了。



(註：所謂「雷曼時刻」，即2008年雷曼破產引發全球金融海嘯。)



他指出，自從中國監管機構上月接管包商銀行以來，中國貨幣市場就一直處於如履薄冰的狀態，央行和其他相關部門起初作出的維持流動性充足的保證也於事無補。雖說沒有產生多大的直接影響，但國家接管一家小型商業銀行，使市場信心受到了傷害。



隨着大型銀行向同業拆放資金日益顯得縮手縮腳，企業融資成本現已大幅攀升。據Rhodium Group稱，銀行向其他金融機構放貸正面臨違約和減值風險，這樣的情形是20多年以來首次出現。這意味着銀行當下已面臨對手風險和償債風險「雙險臨門」。



【記得參加「賞您睇」！每段財經新聞睇到尾，即可click掣儲分換禮品。】



他又引述內地傳媒周二(18日)報道稱，由於流動性壓力蔓延和銀行相互間信心衰減，中國金融監管機構推出方案，要求大型券商發揮中小銀行作用，加大對中小非銀行機構的流動性支持。他們的想法是：無論如何，大型券商對信貸風險的了解，終歸強於那些名不經傳的省級銀行。監管機構提出的具體方案包括：發行可用作抵押的金融債、調高短期融資券的限額、減輕非銀行金融機構的融資壓力等。



他表示，內地改為依靠券商的決定令人驚訝！首先，券商並非銀行，他們無法吸納存款，生不出錢來，因此在擴大流動性支持方面，所受到的限制會大得多。第二，監管層如今要依靠證券行業，令人回想4年前才剛剛經歷過一次由過量保證金融資引發的股災。



與此同時，中國人民銀行(即中國央行)將多種借貸便利的限額上調了大約3,000億元人民幣，希望藉此為中小型銀行提供流動性支持。不過，當下就有不少傳聞，說考慮到某些地方性銀行的經營風險，一些公司已開始有意規避這些銀行發行的承兌匯票。



舉例來說，監管機構指出，包商銀行只有少於5,000萬元人民幣的企業存款及同業債務得到完全保障，這會令到較大型銀行力避向較小型同業放貸。同一道理，市場參與者已開始審視哪一家地區性小型銀行會步包商銀行後塵。



Trivedi指出，這種金融體系遭「凍結」、一環緊扣一環的情況猶如2008年雷曼兄弟破產，牽一髮而動全身。目前中國狀況更複雜，除了銀行及企業有連帶關係，背後更涉及鮮為人知的影子銀行活動。



理論上，央行可透過眾多「放水」措施解決化解問題，包括減息及「降準」，但「放水」的效果將會遭到壞帳基礎、非傳統渠道貸款，以及多元化的影子銀行活動所抵銷。更糟的是，小型銀行是不能直接與人民銀行對接，只能透過大型銀行，這就令央行措施更難到位。



在文章結束時，Trivedi再重申，中國政府依靠券商是錯誤，反而可能招致更多風險。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/





－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。