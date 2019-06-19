證監會披露與港交所研究引入「熔斷機制」

香港證監會首次在年報中明確披露，正與香港交易所(00388)研究是否為市場引入「熔斷機制」(Circuit Breaker)，港交所將在適當時候展開公眾諮詢。



事實上，《東網》早前已引述市場消息指，港交所正初步向業界諮詢有關「熔斷機制」的意見，即在香港出現重大市場危機如恒生指數顯著下挫某一個百分比時，香港是否有需要採用有關機制，暫停市場交易，以免香港淪為「大鱷提款機」。



據了解，港交所曾向業界「摸底」，並不是預期香港會出現市場危機，最主要是防患於未然，探討香港是否有需要設立有關機制，最終並不一定會推行。不過，港交所若有任何建議方案，必定會正式諮詢市場意見。



現時港交所只實施適用於個別股份的市調機制(VCM)，即恒指及國指成分股於五分鐘之內價格上漲或下跌10%，便要進入5分鐘的「冷靜期」。據悉，港交所正探討是否有需要擴大至覆蓋整個市場，以防範系統性風險，並給予市場更多冷靜時間。



現時亞太區主要市場中，香港及澳洲等均沒有「熔斷機制」，若其他主要市場在極端波動情況下「停市」，只有香港繼續「開市」，很有可能成為「大鱷點心」。



資料顯示，美國的「熔斷機制」為三級制，當標普500指數較之前一個交易日收市下跌7%及13%，證券市場便暫停15分鐘；當下挫20%時，當日交易更要停止。內地於2016年1月亦曾推出「熔斷機制」，以滬深300指數為基準，若漲跌幅超過5%及7%，便要暫停交易15分鐘或全日停市，但實施短短4日已經取消。



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