去年中國平均3.8天　誕生1隻獨角獸企業！

內媒報道，根據長城產略諮詢發布的《2018年中國獨角獸企業研究報告》，2018年中國獨角獸企業(估值逾10億美元初創企業)數量達到202家，總估值為7,441億美元，平均估值36.8億美元。另總融資金額達到1,500億美元(約1.17萬億港元)。



其中，估值超過100億美元的超級獨角獸企業共7家，分別為螞蟻金服（1,500億美元）、今日頭條（750億美元）、滴滴出行（600億美元）、快手（ 200億美元）、京東數科（200億美元）、菜鳥網絡（200億美元）、比特大陸（145億美元）。



報告指，獨角獸企業的「光環」締造離不開急功近利的資本基金與蜂擁而至的投資者。資料顯示，紅杉資本中國、騰訊控股(00700)、經緯中國、IDG資本、順為資本、啟明創投、雲鋒基金等是中國獨角獸企業背後的主要投資者。



去年，中國獨角獸企業的數量首次突破200家，以202家的數量超過美國成為全球第一。其中，有97家是新晉躋身這一行列。這意味着，去年在中國，平均3.8天就有一家新的獨角獸企業產生。



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