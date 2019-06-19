港交所將於7月推出界內證

香港交易所(00388)宣布將於7月推出界內證，在香港市場提供更豐富的結構性產品種類。於7月推出時，發行商首階段可就聯交所五大最活躍股份及恒生指數發行界內證。



該所指出，投資者可因應界內證相關資產價格在到期日是否在行使價之內，而獲得預定的定額回報。看準界內證相關資產後市上落範圍的投資者，可考慮投資界內證產品，以便在窄幅波動、走勢平淡的市況時有獲利機會。



港交所目前的結構性產品如衍生權證及牛熊證等，主要是與市場或個別股份變動的方向走勢為主。一如衍生權證，界內證可在到期日前於香港交易所買賣，到期時以現金結算，不牽涉購買或出售相關資產。界內證由獨立第三方發行，一般是投資銀行，與相關資產發行人無關。

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